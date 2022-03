Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben Anfang 2020 weltweit für großes Aufsehen gesorgt! Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) und seine Frau haben ihre royalen Pflichten niedergelegt und Großbritannien daraufhin den Rücken gekehrt. Nach dem Rücktritt startete das Paar ein neues Leben in den USA. Aber planen Harry und Meghan etwa, in Zukunft als Teilzeit-Royals nach Großbritannien zurückzukehren? Das vermutete jetzt zumindest ein Adelsexperte...

In dem Podcast "To Di For Daily" berichtete der Royal-Experte Tom Quinn, dass die Sussexes durchaus an einem Comeback interessiert sein sollen. "Eine interessante Sache, die mir ein Insider erzählt hat: Sowohl Meghan als auch Harry glauben, dass sie, wenn die älteren Royals sterben – mit anderen Worten Elizabeth – und Charles König ist, zurückkommen können, um Teilzeit-Royals zu sein", erklärte er. Das Paar wolle dann anscheinend die eine Hälfte des Jahres in Großbritannien verbringen und seinen Pflichten nachgehen und die restliche Zeit in den USA sein eigenes Ding machen.

Ein solches Konzept habe die Queen in der Vergangenheit immer abgelehnt. "Aber Meghan und Harry hoffen, dass Charles als König moderner sein wird und ihnen sagt: 'Okay, wenn ihr Teilzeit-Royals sein wollt, dann ist das in Ordnung'", fügte der Experte hinzu.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dublin

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de