Ihr kleiner Mann ist ein ganz schöner Wirbelwind! Evanthia Benetatou (29) ist seit einigen Monaten stolze Mama eines Sohnes – zusammen mit ihrem Ex-Freund Chris Broy (32) konnte sie den kleinen George auf der Welt willkommen heißen. Seitdem geht die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Mutterrolle total auf. Doch diese hat es manchmal auch ganz schön in sich: Im Promiflash-Interview plaudert Eva nun aus, was für einen Schockmoment sie mit George schon durchlebt hat.

Wie die 29-Jährige gegenüber Promiflash verrät, entwickelt sich ihr Sohnemann zurzeit rasend schnell und erkundet, was das Zeug hält. Kein Wunder, dass es mit so einem kleinen Entdecker auch mal brenzlich werden kann. "Eine sehr gefährliche Situation gab es, da hat er an dem Kleiderständer, wo alle Jacken drauf waren, an den Jacken gezogen und den umgerissen. Der ist wirklich ganz nah an seinem Kopf vorbeigekippt", erzählt Eva. Danach habe die Reality-TV-Bekanntheit erst mal alles gesichert.

Doch George macht auch vor anderen Dingen nicht halt. Denn Schubladen haben es ihn aktuell ebenfalls total angetan. "An dem Sideboard geht er gerade voll an die Schubladen, da kann er sich auch schnell mal die Finger einklemmen...", plaudert Eva im Promiflash-Gespräch weiter aus.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Januar 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eva so offen aus ihrem Mama-Alltag berichtet? Total gut und authentisch! Na ja, muss nicht unbedingt sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de