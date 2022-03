Mitte Februar überraschte Simone Biles (24) ihre Fans mit einer besonders schönen Neuigkeit: Am Valentinstag hat ihr Freund Jonathan Owens (26) ihr ganz romantisch einen Antrag gemacht – und die Olympiasiegerin hat Ja gesagt. Obwohl der Antrag noch nicht mal einen Monat her ist, stecken die beiden offenbar schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Simone hat inzwischen sogar schon ihr Brautkleid gefunden.

Tatsächlich wird die Turnerin an ihrem großen Tag, der schon 2023 stattfinden soll, nicht nur eine Traumrobe tragen. Simone entschied sich gleich für zwei Brautkleider, wie sie auf Instagram verrät. "Ich habe Ja zu den Kleidern gesagt", schrieb sie zu einem Foto, dass sie in einem Brautmodenladen in Los Angeles zeigt. Zu welchen Roben sie letztendlich tatsächlich Ja gesagt hat, behält Simone bislang noch für sich. Auf dem Account der Brautboutique kann man die 24-Jährige zumindest in zwei Brautkleidern sehen, die es am Ende nicht in die engere Auswahl geschafft haben.

Allzu viele Kleider musste Simone allerdings nicht anprobieren, bis sie sich sicher war, die Richtigen gefunden zu haben. "Tatsächlich war das erste Kleid, das ich angezogen habe, eines von denen, die ich genommen habe. Das Zweite war nachdem ich etwa acht anprobiert hatte, schätze ich", schrieb sie in ihrer Story.

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles

Instagram / galialahav Simone Biles in der Brautboutique Galia Lahav in Los Angeles

