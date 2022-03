Ihre Outfits können sich sehen lassen! Bald ist es so weit: Am 28. März wird mit den Oscars wieder der beliebteste Filmpreis Hollywood vergeben. Doch nicht nur Filmfans werden das Event wieder gespannt verfolgen – auch Fashionliebhaber kommen dabei wieder auf ihre Kosten. Die Outfits der Stars auf der großen Gala sind nämlich jedes Jahr ein echter Hingucker. Die Nominierten warfen sich jetzt sogar schon vor der eigentlichen Verleihung in Schale.

Bei der alljährlichen Norminierten-Party vor dem Event in Los Angeles liefen die Stars bereits in ihren schicksten Outfits auf: So erschienen Will Smith (53), Andrew Garfield (38) und Benedict Cumberbatch (45) jeweils in eleganten blauen Anzügen. Die Schauspieler sind drei der fünf Nominierten als bester Hauptdarsteller. Die Anwärter für den Preis als bester Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee und Aunjanue Ellis setzen zwar ebenfalls auf Anzüge, wählten aber etwas ausgefallenere Exemplare. So waren auf dem Jacket des "The Power of the Dog"-Darstellers Wolken abgebildet, während die 53-Jährige in einen knallpinken Zweiteiler geschlüpft war.

Überreicht wird den Filmschaffenden der Goldjunge dieses Jahr unter anderem von Lady Gaga (35), Zoe Kravitz (33) und Kevin Costner (67). Dabei werden jedoch acht der Kategorien diesmal nicht live vergeben, sondern schon vor der offiziellen Zeremonie an die Gewinner ausgeteilt. Dadurch soll die TV-Ausstrahlung, in der über 30 Preise verliehen werden, gestrafft und mehr Platz für Zwischenauftritte geschaffen werden.

Getty Images Benedict Cumberbatch im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Kodi Smit-McPhee im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Andrew Garfield im März 2022 in Los Angeles

