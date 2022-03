Was für ein Auftritt! Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) sind gern gesehene Gäste auf den roten Teppichen dieser Welt. Neben ihren stylishen Looks fallen die beiden aber vor allem auch immer wieder mit ihren Turteleinheiten auf. Doch nun haben die zwei einen besonders coolen Auftritt hingelegt – wo sie mal wieder nicht die Finger voneinander lassen konnten: Heidi und Tom erschienen in ziemlich coolen Looks bei einer Pre-Oscar-Party!

Paparazzi erwischten das Paar am Montagabend in Beverly Hills auf dem Weg zu einem Dinner zu Ehren der diesjährigen Oscarnominierten. Dabei rockte das Model zusammen mit seinem Ehemann einen ziemlich coolen Look: Während die 48-Jährige in einer hellen Feder-Kombi strahlte, gab ihr Gatte in einem schwarzen Leder-Outfit eine ebenfalls gute Figur ab. Auf dem roten Teppich posierten die zwei dann noch super-happy für die Fotografen, eh sie den Abend bei der The Hollywood Reporter's Oscar Nominees Night ausklingen ließen.

Aktuell rockt das Ehepaar einen roten Teppich nach dem anderen. Erst vor wenigen Tagen hatten sich Heidi und Tom nämlich bei einem anderen Event blicken lassen. Da hatte vor allem die Germany's next Topmodel-Jurorin mit ihrem Outfit überrascht. In einem Regenbogen-Kleid war die Beauty an der Seite ihres Mannes über den Red Carpet flaniert.

Anzeige

affinitypicture / BACKGRID Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Anzeige

Getty Images ́Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Billboard Women In Music Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de