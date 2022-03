Er ist wohl schon wieder in Flirtlaune! Mitte Januar überraschten Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) die Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Nach zehn gemeinsamen Jahren gehen die beiden von nun an getrennte Wege. Böses Blut fließt derweil nicht zwischen dem Ex-Paar. Und ganz offensichtlich bläst der Modeerbe auch rund zwei Monate nach der Trennung kein Trübsal: Tomaso wurde jetzt dabei erwischt, wie er ein Model im Netz abcheckt!

Bilder, die dem Schweizer Nachrichtenportal Nau vorliegen, zeigen den 38-Jährigen vor wenigen Tagen in einer Mailänder Bar. Bei einem eiskalten Aperol Spritz scrollt Tomaso ganz entspannt durchs Netz und bleibt dabei bei einem Instagram-Profil einer blonden Schönheit hängen – die er wohl besonders unter die Lupe nimmt. Augenzeugen berichten dem Portal nämlich, dass die beiden angeblich sogar geschrieben haben sollen.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich der Unternehmer nach der Trennung von seiner Ex Michelle ablenkt. Kurz nach dem Liebes-Aus wurde Tomaso nämlich mit einer jungen Blondine in den Bergen gesichtet. Gemeinsam haben sich die beiden angeblich auf einer Ski-Tour ausgetobt. Tomaso und die Beauty waren dabei offenbar in Begleitung von einigen Freunden.

Getty Images Michelle Hunziker mit Tomaso Trussardi im November 2015 in Mailand

Getty Images Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im November 2012

Getty Images Tomaso Trussardi in Mailand, 2014

