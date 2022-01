Weitere Schlagzeilen über Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38)! Vergangene Woche hatten die Moderatorin und ihr Mann traurige News verkündet. Nach zehn gemeinsamen Jahren gab das Paar seine Trennung bekannt – weitere Details verrieten die zwei nicht. Für die gemeinsamen Kinder wollen sie jedoch zusammenhalten. Jetzt gibt es erste Bilder von Tomaso nach dem Liebes-Aus – und die zeigen ihn offenbar nicht alleine...

Wie Bild berichtet, wurde der 38-Jährige zuletzt in Begleitung einer jungen Blondine gesichtet. Gemeinsam sollen die beiden eine kleine Auszeit in den italienischen Bergen genossen und sich auf einer Ski-Tour ausgetobt haben. Das Duo war dabei offenbar in Begleitung mehrerer Freunde. Bei der Begleiterin des Unternehmers handelt es sich angeblich um Carlotta Devoto, eine junge Italienerin.

Die Trennung von Michelle und Tomaso überraschte ihre Fans vergangene Woche total. Noch zuvor schien es nämlich, als sei das Ehepaar total glücklich – noch im Sommer waren die zwei zusammen im Urlaub gewesen und hatten wohl viel Spaß gehabt.

Getty Images Tomaso Trussardi in Mailand, 2014

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im November 2019

Getty Images Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im November 2012

