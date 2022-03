Für ihre Liebsten würde Natascha Ochsenknecht (57) alles tun! Die dreifache Mutter machte vergangenes Jahr eine schwere Zeit durch. Denn im Rosenkrieg zwischen ihrem Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (30) und dessen Ex Yeliz Koc (28) wurden auch sie sowie ihre beiden anderen Kinder Cheyenne (21) und Wilson Gonzales (31) im Netz angefeindet. Yeliz behauptete sogar, dass die Ochsenknechts manipulativ seien. Trotz der harten Worte würde Natascha der Influencerin mittlerweile verzeihen!

Doch das auch nur aus einem bestimmten Grund, wie das einstige Model nun in der Familiendoku "Diese Ochsenknechts" auf Sky erklärte. Eine Entschuldigung von Yeliz würde Natascha annehmen: "Allein wegen meines Sohnes würde ich das tun, sonst nicht. Und wegen des Enkelkindes natürlich", betonte die 57-Jährige. Jimi und Yeliz haben eine gemeinsame Tochter – die kleine Snow Elanie. Yeliz müsse sich aber auch gewaltig ins Zeug legen. Denn Natascha habe sehr unter deren Vorwürfen gelitten.

"Wer so viel Schaden angerichtet hat, da reicht nicht eine Entschuldigung. Da zählen dann die Taten", führte sie aus. Cheyenne hat da aber eine andere Meinung als ihre Mutter: Sie würde Yeliz nämlich nicht verzeihen. Die 21-Jährige zeigte daraufhin auch, was für verletzende Nachrichten sie auf Social Media bekommen hatte. "Was seid ihr für eine Sektenfamilie", war nur eine der zahlreichen Beleidigungen.

"Diese Ochsenknechts" – immer montags um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf!

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne Ochsenknecht, Szene aus "Diese Ochsenknechts"

