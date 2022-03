Jackson nimmt emotional Abschied von seinem Vater Shane Warne (52). Vor wenigen Tagen machten tragische Nachrichten die Runde: Der Kricket-Star wurde tot in seiner Villa in Thailand aufgefunden. Vermutlich starb er an den Folgen eines Herzinfarkts. Seither meldeten sich zahlreiche Promis, um des Sportlers zu gedenken – unter anderem seine Ex-Verlobte Liz Hurley (56). Aus Shanes Ehe mit Simone Callahan entstand zudem sein Sohn Jackson. Dieser meldete sich nun mit rührenden Worten im Netz!

Via Instagram postete der 22-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und seinem Papa und teilte dazu rührende Zeilen. "An meinen Bruder, meinen besten Freund, meinen Vater, ich liebe dich so sehr. Ich glaube nicht, dass irgendetwas jemals die Lücke füllen kann, die du in meinem Herzen hinterlassen hast", startete er seinen Beitrag. Ihm sei bewusst, dass Shane immer nur gewollt habe, dass er glücklich ist. "Das werde ich also tun – versuchen, glücklich zu sein. Du hast mir jeden Tag gesagt, wie stolz du auf mich bist, und ich verspreche, dass ich versuchen werde, dich weiterhin stolz zu machen", versicherte Jackson.

Jacksons Mutter Simone hatte ihrem verstorbenen Ex-Mann ebenfalls schon einen gefühlvollen Beitrag im Netz gewidmet. "Shanes größte Liebe: unsere Kinder Brooke, Jackson und Summer. Er wurde zu früh aus dem Leben gerissen. Ewige Liebe bleibt und wird nie gehen", schrieb die Yoga-Lehrerin.

Getty Images Shane Warne und Elizabeth Hurley bei einem Event in Sydney, November 2013

Instagram / jacksonwarne18 Jackson und Shane Warne

Getty Images Simone Callahan und Shane Warne im April 2010

