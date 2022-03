Rührende Worte von Shane Warnes (52) Nachwuchs! Vergangene Woche machte die traurige Nachricht die Runde, dass der Kricketspieler im Alter von gerade einmal 52 Jahren überraschend verstorben sei. Der Australier wurde tot in seiner Villa in Thailand aufgefunden. Man nimmt an, dass er einen Herzinfarkt erlitt. Im Anschluss trauerten viele Promis wie beispielsweise Ed Sheeran (31) um den Sportler. Jetzt zollte Shanes Tochter Brooke ihrem Vater ebenfalls öffentlich Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige nun einen alten Schnappschuss, der sie lächelnd als Kind an der Seite ihres Vaters zeigt. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb sie dazu. Das Leben sei so grausam, und sie könne gar nicht begreifen, dass ihr Papa nun nicht mehr bei ihr sei. "Ich werde unsere letzten gemeinsamen Momente, in denen wir gelacht und miteinander gescherzt haben, für immer in Erinnerung behalten. Wir waren glücklich", fuhr Brooke fort. Sie liebe Shane bis "zur Unendlichkeit und zurück" und werde ihren Vater für immer zutiefst vermissen.

Auch Shanes andere beiden Kinder Summer und Jackson widmeten dem Verstorbenen auf ihren Social-Media-Accounts bewegende Worte. So schrieb der 22-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto von seinem Vater und sich beispielsweise: "Du hast mir jeden Tag gesagt, wie stolz du auf mich bist, und ich verspreche, dass ich versuchen werde, dich weiterhin stolz zu machen". Auch Summer postete eine Reihe alter Aufnahmen.

Anzeige

Instagram / brookewarne Brooke Warne mit ihrem verstorbenen Vater Shane

Anzeige

Instagram / shanewarne23 Shane Warne und seine Tochter Brooke Warne

Anzeige

Instagram / shanewarne23 Shane Warne mit seinen drei Kindern Brooke, Summer und Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de