Ed Sheeran (31) wurde vom Tod seines engen Freundes Shane Warne (52) total überrumpelt. Der Sänger und der Kricket-Star waren gute Freunde gewesen. Vor wenigen Wochen verstarb der Sportler aber völlig unerwartet: Er hatte wohl einen Herzinfarkt. Den Musiker erschütterte dieser Verlust natürlich sehr – vor allem, weil Ed auf sehr unschöne Art und Weise von Shanes Tod erfahren musste.

Ed sei direkt nach einem Gerichtstermin auf Fotografen gestoßen, die ihn mit der traurigen Nachricht uncharmant konfrontiert hätten, erzählte er nun in der Radioshow Hit Network's Carrie & Tommy: "Ich kam am ersten Tag aus dem Gericht, als ein Paparazzo rief: 'Hey, was hältst du davon, dass dein Freund Shane gestorben ist?'" In diesem Moment habe der 31-Jährige sich total überrumpelt gefühlt: "Es war einfach eine sehr, sehr merkwürdige Zeit. Ich war nicht in der Lage, irgendwas zu verarbeiten oder zu trauern... Es ist sehr, sehr traurig."

Dennoch trägt der "Shape of You"-Interpret schöne Erinnerungen an seinen Freund im Herzen. "Ich liebe Shane und ich habe eine fantastische letzte Erinnerung von ihm und mir [zusammen auf einem Coldplay-Konzert]", erinnerte er sich.

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2022 in London

Getty Images Shane Warne, Oktober 2021

Getty Images Ed Sheeran im September 2021

