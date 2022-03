Sie sind von Trauer überwältigt. Am 4. März dieses Jahres verstarb Shane Warne urplötzlich. Der ehemalige Cricketspieler war tot in seiner Villa in Thailand aufgefunden worden. Man geht davon aus, dass der 52-Jährige aufgrund natürlicher Umstände – genau genommen wegen eines Herzinfarktes – starb. Jetzt wurde Shane beerdigt und aufwühlender hätte dieser Moment für seine Familie, vor allem für seine Kinder, kaum sein können.

Shanes Beerdigung fand – in Anlehnung an seine sportlichen Erfolge – auf dem Melbourne Cricket Ground, einem der größten Stadien Australiens, statt. Bilder der emotionalen Trauerfeier zeigen auch Shanes Kinder und wie sie sich von ihrem Vater verabschieden. Sein Sohn Jackson küsste beispielsweise den Sarg, während im Hintergrund laut Mirror "The Best" von Tina Turner (82) zu hören war.

Shanes jüngste Tochter Summer war in Tränen aufgelöst zu sehen, ihre ältere Schwester Brooke versteckte sich hinter einer Sonnenbrille. Auch prominente Persönlichkeiten wie Sängerin Dannii Minogue (50) waren anwesend. Nicht aber Shanes einstige Verlobte Liz Hurley (56). Sie hatte schon vorher zu verstehen gegeben, dass es ihr traurigerweise nicht möglich sei, der Beerdigung beizuwohnen.

Anzeige

Instagram / shanewarne23 Shane Warne mit seinen drei Kindern Brooke, Summer und Jackson

Anzeige

Getty Images Shane Warne, September 2019

Anzeige

Getty Images Shane Warne und Elizabeth Hurley bei einem Event in Sydney, November 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de