Vor einigen Wochen hat eine traurige Nachricht die Runde gemacht: Der australische Kricket-Spieler Shane Warne (✝52) ist Anfang März im Alter von gerade einmal 52 Jahren völlig unerwartet verstorben. Am 20. März wurde dem Sportler im Rahmen einer emotionalen Beerdigung die letzte Ehre erwiesen. Zudem nahmen auch große Stars von der Kricket-Legende auf Social Media Abschied – und jetzt schloss sich ein weiterer Promi an: Robbie Williams zollte Shane nun während eines Konzertes auf besonders rührende Art und Weise Tribut.

Laut eines Berichts der australischen Zeitung Herald Sun habe Robbie (48) bei seinem Konzert in Melbourne am Samstag besonders emotional an Shane erinnert: Der Musiker habe das Publikum vor seinem Song "Feel" nämlich dazu animiert, immer wieder "Warney" zu rufen. Zudem habe der Brite Shanes Sohn Jackson und dessen Freundin Kiah zu dem Gig eingeladen – und sich schon vor dem Auftritt hinter der Bühne mit ihnen getroffen. "Es war so lieb von ihm, unsere Familie und Freunde einzuladen", betonte Jackson.

Und auch Robbies Tribut auf der Bühne rührte Jackson sehr. "Es war ein ganz besonderer Moment, als er mitten im Konzert einen Warney-Gesang anstimmte", schwärmte der 22-Jährige und fügte hinzu: "Ich werde diese Erinnerung immer in Ehren halten."

Getty Images Shane Warne bei einem Cricket-Spiel in Melbourne, Januar 2020

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, 2021

Instagram / jacksonwarne18 Jackson Warne, Sohn von Shane Warne

