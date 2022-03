Liz Hurley (56) ist in tiefer Trauer. Am Freitag wurde bekannt, dass Shane Warne (52) im Alter von 52 Jahren überraschend verstorben ist. 2011 lernten sich die Schauspielerin und der ehemalige Kricketspieler kennen und verliebten sich ineinander. Es kam sogar zu einer Verlobung. Doch zwei Jahre später trennte sich das Paar. Nach der traurigen Nachricht über Shanes Tod meldete sich Liz nun erstmals zu Wort.

"Ich habe das Gefühl, dass die Sonne für immer hinter einer Wolke verschwunden ist", schrieb die 56-Jährige auf Instagram zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie mit dem gebürtigen Australier zeigen. Entstanden sind die Bilder offenbar in der Zeit, in der das Model und sein Ex-Verlobter noch ein Paar waren. "Ruhe in Frieden, mein geliebtes Löwenherz", kommentierte die "The Royals"-Darstellerin die Fotos.

Wie das Management des Sportlers mitteilte, sei Shane tot in seinem Haus in Thailand aufgefunden worden. Woran der 52-Jährige starb, sei derzeit noch nicht geklärt. Es wird jedoch vermutet, dass die Kricket-Legende an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben sei.

Shane Warne mit seiner Ex-Verlobten Liz Hurley

Liz Hurley und Shane Warne

Shane Warne, September 2019

