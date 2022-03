Vergangenen Freitag machte eine traurige Nachricht die Runde: Kricketspieler Shane Warne (52) starb im Alter von nur 52 Jahren mutmaßlich an einem Herzinfarkt. Der Sportler wurde leblos in seiner Villa in Thailand aufgefunden – alle Reanimierungsversuche blieben offenbar erfolglos. Und auch die genaue Todesursache ist nach wie vor nicht geklärt. Nun erwies eine seiner Ex-Frauen ihm die letzte Ehre: Im Netz fand Simone Callahan rührende Worte für Shane!

Auf Instagram teilte die hübsche Blondine ein kurzes Video, das einige unbeschwerte Momente aus dem Familienleben mit dem gebürtigen Australier offenbart. Denn die Ex-Verheirateten waren nicht nur lange zusammen, sie haben ihr Glück auch um drei gesunde Kinder bereichert. "Shanes größte Liebe: unsere Kinder Brooke, Jackson und Summer. Er wurde zu früh aus dem Leben gerissen. Ewige Liebe bleibt und wird nie gehen", schrieb die Yoga-Lehrerin unterhalb des Beitrags.

Simone ist damit nicht die erste ehemalige Partnerin, die sich nach dem Tod der Kricket-Legende meldet. Auch seine Ex-Verlobte Liz Hurley (56) verlieh ihrer Trauer mit einigen Schnappschüssen auf Instagram Ausdruck. "Ich habe das Gefühl, dass die Sonne für immer hinter einer Wolke verschwunden ist", schrieb sie unter eine Reihe von Fotos, die sie und Shane gemeinsam zeigen.

Anzeige

Getty Images Simone Callahan und Shane Warne im April 2010

Anzeige

Getty Images Simone Callahan mit ihren Kindern Jackson, Summer und Brooke im November 2012

Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Shane Warne mit seiner Ex-Verlobten Liz Hurley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de