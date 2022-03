Emotionale Reunion live auf der Bühne! Im Oktober 2020 machte Tom Parker (33) öffentlich, dass er an einem Gehirntumor erkrankt ist. Seither kämpft der Brite gegen die Krankheit an. Um sich einer weiteren aufwendigen Behandlung in Spanien zu unterziehen, verpasste der The Wanted-Sänger den Start der aktuellen Großbritannien-Tour der Band. Mitten im Kampf gegen den Krebs stand Tom nun doch ganz überraschend mit seinen Bandkollegen auf der Bühne.

Mit ihrem neusten "Most Wanted: The Greatest Hits"-Album tourt die erfolgreiche Boy-Band momentan durch das Vereinigte Königreich. Obwohl es zunächst erst hieß, dass Tom wegen seiner Krebsbehandlung nicht von der Partie sein würde, überraschte er die The Wanted-Fans nun auf einem ihrer Konzerte in Bournemouth – und sorgte für einen ganz besonders emotionalen Moment. Für ihren Hit "Glad You Came" trat der tapfere 33-Jährige gemeinsam mit seinen Bandkollegen auf die Bühne und performte das Lied im Sitzen.

Wie ergreifend der gemeinsame Auftritt der Band war, hat ein Fan sogar bis in ihr Wohnzimmer gespürt. "Wickelt ihn in Watte ein und lasst ihn nie wieder gehen. Ich bin so dankbar, dass ich ihn per Livestream miterleben durfte", freute sich eine Instagram-Userin über das Konzert unter einem gemeinsamen Foto der Gruppe. "Ich habe mir die Augen aus dem Kopf geweint, als Tom auf die Bühne kam. Eure Freundschaft und Unterstützung für ihn ist unglaublich", schrieb ein anderer Fan in den Userkommentaren des offiziellen Band-Accounts.

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker, August 2021

Getty Images Jay McGuiness, Max George, Tom Parker, Siva Kaneswaran und Nathan Sykes

Getty Images Tom Parker, 2013 in Kalifornien

