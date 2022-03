Die Liebe macht blind-Bekanntheit Natalie Lee plaudert ein pikantes Geheimnis aus! Die Beauty nahm an der Liebesshow teil und verlobte sich nach wenigen Tagen mit Shayne Jansen, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Das Experiment scheiterte jedoch bei den beiden. Hätte es mit einem anderen Kandidaten vielleicht besser gepasst? Die US-Amerikanerin offenbarte nun nämlich: Nicht nur Shayne hat um Natalies Hand angehalten!

Ein neugieriger Follower fragte die Dunkelhaarige nun via Instagram, ob ihr vor Shayne schon ein anderer Teilnehmer einen Antrag gemacht hätte: "Ja", war ihre deutliche Antwort. Das von ihr gewählte Emoji dürfte aber wohl bedeuten, dass sie dazu nicht mehr sagen wird. Dafür erzählte sie noch mehr von der Reise mit Shayne. Kurz nach ihrer Verlobung hatten sich die beiden nämlich ihre vollständigen Namen verraten.

So konnte Shayne bereits erahnen, dass sie asiatische Wurzeln hat. "Wir haben überhaupt nicht über unser Aussehen gesprochen, was den Tag unserer Begegnung zu einer riesigen Überraschung gemacht hat", erklärte Natalie weiter. Auf ihrem Social-Media-Profil wirkt es so, als hätten die Ex-Turteltauben nach wie vor guten Kontakt zueinander. Doch auch mit einigen Mädels aus der Show ist Natalie noch befreundet: Sie, Iyanna, Deepti, Mallory und Danielle stehen sich sehr nah.

Instagram / natalieminalee Natalie Lee, "Liebe macht blind"-Kandidatin

Adrian S. Burrows Sr./Netflix Natalie Lee und Shayne Jansen bei "Liebe macht blind"

Instagram / natalieminalee Die "Liebe macht blind"-Kandidatinnen 2022

Meint ihr, Natalie wird noch verraten, wer ihr den Antrag gemacht hat?



