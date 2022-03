Tolle Neuigkeiten für die Fans von Zico Banach (31): Er ist bald regelmäßig im TV zu sehen! Der Hottie wurde durch seine Teilnahme an der achten Staffel von Die Bachelorette bekannt – wo er um das Herz von Maxime Herbord (27) gekämpft und immerhin den dritten Platz belegt hatte. Vergangenes Jahr war der Kuppelshow-Star dann bei Bachelor in Paradise zu sehen und sorgte dort wieder für mächtig Wirbel. Doch das sollte erst der Beginn seiner TV-Karriere sein: Zico steigt nämlich schon bald bei Köln 50667 ein!

Im Promiflash-Interview plaudert der Tattoo-Beau jetzt aus: "Ich hatte im Anschluss der Bachelorette eine Casting-Anfrage von Filmpool vorliegen, die mir gesagt haben, es würde eine Rolle geben, die perfekt auf mich zugeschnitten sei." Seine neue Figur heißt Carlo Janssen. "Für mich ist 'Köln 50667' eine tolle und neue Herausforderung. Ich lerne aktuell sehr viel dazu und hoffe, dass mich das Format nicht nur temporär begleiten wird. Da es sich bei meiner Besetzung um eine Hauptrolle handelt, plane ich auf jeden Fall langfristig und möchte mich im Bereich Schauspiel weiterentwickeln", betont Zico. Seine erste Folge läuft bereits am 16. März.

Somit stand er ja schon vor der Kamera – wie ist es denn so am "Köln 50667"-Set? "An meinem ersten Drehtag war ich superaufgeregt und hatte wirklich Angst, den Ansprüchen nicht gerecht werden zu können", schildert Zico ehrlich. Doch seine Sorgen hätten sich schnell aufgelöst: "Ich muss aber dazu sagen, dass ich herzlich empfangen und mir die Angst sehr schnell genommen wurde. Das sorgte dafür, dass ich mich superschnell wohlgefühlt habe." Die Kollegen vor und hinter der Kamera hätten es ihm sehr leicht gemacht. "Ich fahre mit einem Lächeln zur Arbeit. Ich hätte niemals gedacht, dass mir ein Job so viel Freude bereiten kann", schwärmt der 31-Jährige.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Zico Banach

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, "Köln 50667"-Darsteller

