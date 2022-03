Ist Günther Klum (76) der neue Webstar am Social-Media-Himmel? Der Vater von Heidi Klum (48) scheint sich derzeit in beruflicher Hinsicht neu erfinden zu wollen. Eigentlich ist der Unternehmer als Chef der Modelagentur OneEins bekannt. Erst im vergangenen Jahr hatte er sich jedoch auf neues Terrain begeben und ein eigenes Restaurant eröffnet. Nun scheint sich der frischgebackene Gastronom aber sogar noch ein weiteres Standbein aufbauen zu wollen: Günther will jetzt Influencer werden!

Der 76-Jährige hat seine eigene Webseite namens klum.com ins Leben gerufen. Dort will sich der gebürtige Nordrhein-Westfale künftig als Blogger versuchen und seinen Fans einen bunten Themenmix bieten. Vor allem seine Heimatstadt soll im Fokus stehen. "Dann wird es um Bergisch Gladbach gehen, es wird um Dinge in der Welt gehen, es werden Dinge in Deutschland behandelt", zählte er in einem Instagram-Video auf. Günther selbst freue sich auf eine spannende Zeit, viele interessante Gespräche und Persönlichkeiten.

Dass er sich mit seinem Themenfeld eher im Bereich Special Interest befindet, ist dem Model-Papa bewusst. "Ist nicht interessant für die Leute in Hamburg oder für die Leute in Amerika", weiß Günther. Dennoch gebe es eine Menge Dinge, die er in seinem Alter noch behandeln möchte.

Heidi und Günther Klum im Jahr 2015

Günther Klum, Vater von Heidi Klum

Günther Klum 2012 bei einer Veranstaltung in Köln

