Es ist ein seltener Anblick! Nach ihrer Trennung von dem Sänger The Weeknd (32) war es still rund um Bella Hadids (25) Liebesleben – bis im Juli 2021 dann ein Knutsch-Pic von ihr und dem Art Director Marc Kalman auftauchte. Seitdem werden die beiden immer wieder mal von Paparazzi erwischt. Zuletzt sprach die Beauty über ihre vergangenen Beziehungen, die toxisch gewesen seien. Mit Marc scheint aber alles anders zu sein. Hier ist Bella mit ihrem Liebsten in Paris unterwegs!

Die beiden genießen momentan gemeinsam die Fashion Week in Paris. Als sie eine Show verließen, wurden sie von Paparazzi abgelichtet. Bella ging ihrem Lover voraus – Marc folgte ihr brav. Total stylish und selbstbewusst marschierten sie aus dem Gebäude. Später sah man die zwei, wie diese Bilder zeigen, noch turtelnd durch die Stadt der Liebe schlendern.

Bella selbst spricht nicht allzu offen über ihre Beziehung zu Marc. Doch ein Insider packte bereits aus, dass er die 25-Jährige ziemlich glücklich machen soll. "Bella genießt ihre Beziehung zu Marc auf so vielen Ebenen", betonte die Quelle.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Bella Hadid und Marc Kalman im März 2022

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Freund Marc

Anzeige

Getty Images Bella Hadid beim Film Festival in Cannes im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de