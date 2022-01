Sie ist ganz offensichtlich im absoluten Liebesglück! Seit dem Sommer 2021 ist das Model Bella Hadid (25) wieder in festen Händen. Sie datet den Art Director Marc Kalman und scheint nach ihrer letzten, gescheiterten Beziehung endlich wieder richtig glücklich zu sein. Wie happy sie mit ihrem Partner ist, machte nun ein Insider deutlich: Bella fühlt sich in ihrer neuen Beziehung so wohl wie schon lange nicht mehr!

Gegenüber HollywoodLife verriet eine Quelle ein paar Details über die neue Liebe der 25-Jährigen. "Bella genießt ihre Beziehung zu Marc auf so vielen Ebenen", erklärte der Informant und fügte hinzu, dass die beiden sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt hätten. Und genau das habe dem Pärchen geholfen. "Sie lernten sich so tiefer kennen, bevor sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung taten", plauderte der Insider weiter aus.

Mittlerweile habe Marc auch schon die Familie der Laufstegschönheit kennengelernt. Mit dem Segen ihrer Liebsten ist es Bella wohl besonders leichtgefallen, mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit zu gehen. "Jetzt, da es ernster zwischen ihnen geworden ist, freut sie sich darauf, mit ihm gesehen zu werden. Sie ist im Moment wirklich überglücklich!", hatte vor wenigen Wochen ein Vertrauter gegenüber E! News erzählt.

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Freund Marc

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2020

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Model Bella Hadid in Cannes, Juli 2021

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es zwischen Bella und Marc so ernst ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, mich überrascht das irgendwie... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de