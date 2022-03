Bereitet sich Michelle Hunziker (45) hier etwa auf ihr Single-Leben vor? Im März sorgte die Moderatorin mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Nach acht Jahren Ehe gehen sie und Tomaso Trussardi (38) getrennte Wege. Seither soll die gebürtige Schweizerin wieder in regem Kontakt mit ihrem Ex Eros Ramazzotti (58) stehen. Ob Michelle schon bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben ist, verriet sie bislang nicht – doch nun wurde sie beim Shoppen von Dessous gesichtet!

Auf neuen Aufnahmen ist die 45-Jährige bei einer Einkaufstour durch Mailand zu sehen. Dabei stattete sie unter anderem auch einem Laden für Unterwäsche einen Besuch ab – und wurde fündig. Neben dem ein oder anderen BH weckte auch ein weißer Slip aus Spitze das Interesse der Wetten, dass...?-Moderatorin. Zuvor hatte die dreifache Mutter auch schon reichlich in einem anderen Klamottenladen geshoppt.

Über ihre Trennung von Tomaso verlor Michelle bisher nur wenig Worte. In der italienischen Show Verissimo hatte sie jedoch über ihre Ehe-Aus gesprochen. "Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt. Aber es bedeutet auch einen Neubeginn", hatte das Model betont.

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im November 2015 in Mailand

Pierpaolo Ferreri / MEGA Michelle Hunziker in Mailand im März 2022

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012

