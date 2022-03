Die Socken-Nachfrage ist gestiegen! Die Ex on the Beach-Bekanntheit Tara Tabitha (29) durfte dieses Jahr um die heiß begehrte Dschungelkrone kämpfen. Obwohl sie als erste aus dem Dschungelcamp rausgewählt worden war, schaffte sie es trotzdem noch, einige pikante Dinge im TV auszuplaudern: So zum Beispiel, dass die Beauty ihre getragenen Socken auf OnlyFans vertickt. Seitdem sie das erzählt hat, boomt Taras Geschäft so richtig!

"Mein OnlyFans läuft sehr gut. Mit Sockenverkaufen komme ich gar nicht nach, also finanziell hat es sich gelohnt", strahlte Tara nun im Promiflash-Interview und betonte, dass sie es deshalb auch nicht bereue, darüber geredet zu haben. "Erstens ist es ja super Werbung und zweitens: Nur, weil irgendwelche kleinen Internet-Gangster mir schreiben – 'Ah, wer will schon eine daten, die ihre Socken verkauft' – ganz ehrlich, keiner meiner Ex-Freunde oder Typen hatte ein Problem damit", erklärte die Österreicherin.

Sie selbst sehe darin auch gar kein Problem: "Ich mache doch nichts Schlimmes damit, das juckt mich gar nicht", meinte Tara schulterzuckend im weiteren Gespräch mit Promiflash. Neben den Socken bietet das Reality-TV-Sternchen noch etwas anderes an: und zwar ihre Fußnägel.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Dschungelcamp"-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha nach ihrem Dschungel-Rauswurf

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

