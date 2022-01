Tara Tabitha (28) macht ganz besonderen OnlyFans-Content. Die kostenpflichtige Plattform ist eigentlich dafür bekannt, erotische Fotos und Clips an den Mann oder die Frau zu bringen. Ex-Dschungelcamp-Star Bastian Yotta (45) nutzt diese Möglichkeit auch voll aus und postet zusammen mit seiner Frau Marisol Ortiz ein Sexvideo nach dem anderen. Neu-Dschungelcamperin Tara hat ebenfalls einen OnlyFans-Account – allerdings setzte sie fürs große Geld zeitweise auf die Fußfetischisten. Sie verkaufte unter anderem Fußnägel.

"Ich hatte mal einen OnlyFans-Account nur für meine Füße", erzählte die Österreicherin ihrem Dschungel-Flirt Filip Pavlovic (27). Und dort hatte die 28-Jährige wirklich so einige ausgefallene Dinge im Angebot. "Ich habe auch High Heels und getragene Socken verkauft. Meine getragenen High Heels kosten 200 Euro, getragene Socken kosten 50 Euro und Fußnägel habe ich auch schon verschickt", gab sie ihre Geschäftsstrategie preis. Während sie getragene Höschen niemals verschicken würde, hat sie mit dem Fuß-Geschäft absolut kein Problem. "Füße, die sind mir wurscht. Ob sich da jemand auf mein Fußfoto einen wichst...", stellte sie klar.

Filip kann dem Business offenbar nichts abgewinnen. Der Bachelor in Paradise-Star war mehr als geschockt. "Füße sind für mich perverser als ein Slip. Das heißt also, ein Mann, der ernsthafte Absichten mit dir hat, muss damit klarkommen, dass du OnlyFans machst?", fragte er. Die Antwort: "Ich muss das dann nicht weitermachen, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber dass ich das mal gemacht habe, das muss er akzeptieren." Zu Taras Glück betonte Filip daraufhin, dass ihre Fußfetisch-Vergangenheit für ihn kein Problem darstellen würde.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Manuel, Tara, Filip und Linda im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de