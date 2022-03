Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) lassen keinen Zweifel daran, wie verliebt sie sind. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Blink-182-Star sind seit einiger Zeit unzertrennlich und planen inzwischen sogar schon ihre Hochzeit. Die beiden Frischverliebten teilen nicht nur gerne Pärchenfotos im Netz, sondern werden auch öfter mal turtelnd in der Öffentlichkeit abgelichtet. So auch jetzt bei einem Strandausflug: Kourtney und Travis wälzten sich leidenschaftlich im Sand.

Diese Bilder vom vergangenen Dienstag, die TMZ vorliegen, zeigen die 42-Jährige und ihren Liebsten bei einer leidenschaftlichen Knutsch-Session am Strand in Laguna Beach. Darauf sitzt Kourtney rittlings auf ihrem Verlobten, der beherzt zupackt und ihre Jeans runterzieht. Später gönnten die zwei sich noch eine Abkühlung im Meer.

Der Strand und das Meer haben für Kourtney und Travis sicherlich eine besondere Bedeutung. Der Musiker machte der dreifachen Mutter vor wenigen Monaten nämlich einen romantischen Heiratsantrag am Strand. Dort hatte er sie mit unzähligen roten Rosen überrascht.

Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Travis Barker und Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian und Travis Barker

