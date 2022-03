Das sind traurige Nachrichten. Erst kürzlich sorgte die Kricket-Legende Shane Warne (52) mit seinem Liebesleben für Aufsehen: Angeblich hatte er ein Auge auf Kate Beckinsale (48) geworfen. Unter den Instagram-Beiträgen der Schauspielerin tauchte in letzter Zeit häufig der Name des Sportlers auf. Zusätzlich drückte er bei all ihren Beiträgen auf "gefällt mir". Doch nun wurde bekannt: Mit gerade einmal 52 Jahren ist Shane überraschend von uns gegangen.

Wie sein Management heute Nachmittag mitteilte, wurde der ehemalige Kricket-Spieler tot in seiner Villa in Thailand aufgefunden. "Trotz der besten Bemühungen des medizinischen Personals konnte Shane nicht wiederbelebt werden", verlautete es in dem offiziellen Statement. Allem Anschein nach könne es sich bei der Todesursache um einen Herzinfarkt handeln, genauere Details seien bisher jedoch nicht bekannt. Die Familie des Verstorbenen wünsche sich Privatsphäre.

Warney, wie Shane mit Spitznamen hieß, war zu Lebzeiten Kapitän der australischen Nationalmannschaft bei den One Day Internationals. Darüber hinaus galt er sogar als einer der besten Bowler der Kricket-Geschichte und wird nicht umsonst als Legende bezeichnet. Doch nicht nur international war der Sportprofi unterwegs, auch für seinen Heimatstaat Victoria spielte er.

Schauspielerin Kate Beckinsale

Shane Warne bei einem Cricket-Spiel in Melbourne, Januar 2020

Shane Warne im Oktober 2021

