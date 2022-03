Heidi Klums (48) Werk ist vollbracht – das Umstyling bei Germany's next Topmodel ist abgeschlossen! In der aktuellen Folge der beliebten Castingshow bekamen acht von Heidis Nachwuchsmodels einen neuen Look verpasst: Dabei griffen die Stylisten nicht nur zur Schere und zu Lockenwicklern, sondern auch teilweise tief in den Farbtopf. Aber wie gefallen den Kandidatinnen eigentlich ihre neuen Frisuren? Jetzt sahen die GNTM-Girls ihre Looks zum ersten Mal...

Gemeinsam mit Heidi durften sich die GNTM-Kandidatinnen jetzt erstmals nach dem Umstyling im Spiegel betrachten. Vanessa bekam den wohl krassesten Look verpasst: Eine Kurzhaarfrisur auf Kinnlänge in grellem Blau-Grün. "Ich kann mich da nicht wiederfinden", zog die Azubine ein Fazit und betonte: "Wenn es für die Modelwelt, für die Show reicht, dann ist es okay – aber sobald ich zu Hause bin, werde ich einen Friseur aufsuchen." Sophie war mit ihren dunklen Haaren hingegen total zufrieden. "Wow, ich bin ein komplett anderer Mensch", freute sie sich.

Jasmin (23) bekam von Heidi eine superlange Perücke – und die Länge der Haare trifft so gar nicht ihren Geschmack. "Ich habe nicht happy gewirkt, weil es mich getriggert hat, dass die so lang sind. Es sieht nicht natürlich aus", urteilte die Düsseldorferin. Lieselotte, Vivien (22), Noëlla und Co. waren hingegen total begeistert von ihren neuen Frisuren.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Vanessa bei GNTM

ProSieben / Richard Hübner "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lieselotte beim Umstyling

Jasmin Sainabou Jägers Jasmin Sainabou Jägers, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

