Sandra Soleil (29) bezieht Stellung! Die Ex on the Beach-Bekanntheit ist mit ihrem Freund Tommy Pedroni bei der dritten Staffel von #CoupleChallenge dabei. Doch bereits kurze Zeit nach ihrem Einzug in der Villa schien die Influencerin ziemlich genervt von den anderen Kandidaten zu sein. Sie nahm ihren Liebsten sogar zur Seite – und distanzierte sich von ihren Konkurrenten. Im Promiflash-Interview erklärte Sandra nun auch den Grund für ihr Verhalten!

"Ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass sich die ein oder anderen schon kannten", erzählte die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Somit hätten sich die anderen Teilnehmer bereits vor den Dreharbeiten untereinander absprechen können – und das störte Sandra ziemlich. "Zudem war ich vorsichtig, da ich direkt am Anfang keine Probleme machen wollte, so wie Tommy, der Probleme liebt", gab sie ehrlich zu.

Ob wohl auch das Aufeinandertreffen mit Calvin Kleinen (30) ein Grund für das Verhalten der Kölnerin war? Bereits wenige Stunden nach ihrer Ankunft in der Villa sickerte nämlich ans Licht, dass sie der Temptation Island-Legende einst offenbar ziemlich nahegekommen war. Nach Ausstrahlung der ersten Folge hinterfragte Tommy deshalb sogar kurzzeitig seine Beziehung.

Instagram / sandra_soleil Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

RTL / Frank Beer Calvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / tommypedroni Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

