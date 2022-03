Auf diesen Einblick haben die Bridgerton-Fans gewartet! Am 25. März ist es endlich so weit und die zweite Staffel der gefeierten Serie startet auf Netflix. In den vergangenen Monaten wurden regelmäßig kurze Videos veröffentlicht, die deutlich machen, dass sich in der zweiten Staffel alles um Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) drehen wird. Augenscheinlich steigt die Vorfreude der Serienliebhaber deshalb auch immer weiter an. Jetzt wurde ein neuer Trailer geteilt – und ein Detail stach den Fans dabei besonders ins Auge.

Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte der Streaminganbieter den offiziellen Trailer zur Fortsetzung der Serie auf YouTube. Neben neuen Einblicken in die sich entwickelnde Liebesgeschichte zwischen Anthony und Kate Sharma (Simone Ashley) steigerte eine Szene das Interesse der Fans ganz besonders: Einigen Nutzern fiel direkt auf, dass erstmals auch Daphne (Phoebe Dynevor, 26) und Simons (Regé-Jean Page) gemeinsamer Nachwuchs zu sehen ist.

Auf Twitter flippten die User anschließend aus: "Oh mein Gott, Baby Basset" oder "Dieser Moment, auf den wir so lange gewartet haben, hat mich ganz emotional gemacht", lauteten nur einige Kommentare der begeisterten Bridgerton-Liebhaber. "Daphne mit ihrem kleinen Sohn. Total süß! Ich kann es nicht erwarten, sie als Mutter zu sehen", schrieb ein weiterer Nutzer.

Bridgerton, Netflix Ruth Gemmell, Adjoa Andoh und Phoebe Dynevor in "Bridgerton"-Staffel 2

Netflix Phoebe Dynevor in der zweiten Staffel von "Bridgerton"

Liam Daniel / Netflix Simone Ashley als Kate Sharma und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

