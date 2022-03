Was für eine atemberaubende Performance! René Casselly (25) und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) sind in diesem Jahr wohl das Perfect-Matcht bei Let's Dance. Mit ihren spektakulären Choreografien reißen die beiden Woche für Woche das Publikum mit. Und auch in Show drei haben die zwei einmal mehr einen Hammer-Auftritt abgeliefert: René und Kathrin knackten beinahe die 30 Punkte in der diesjährigen Staffel!

Mit ihrem Quickstep räumten die beiden heute fast alles ab, was es zum Abräumen gibt. Nach ihrem spektakulären Tanz – inklusive Spagat, Partner-Radschlag und Hebefigur – holten sich das Tanzpaar eine Menge Lob von der Jury ab. "Du hast dich unglaublich verbessert. Man sieht, dass du Talent hast! Man hat es von Anfang an gesehen. Ich liebe es, dass du kommst und sagst: Ich bin, so wie ich bin, ich kann das", urteilte unter anderem Motsi Mabuse (40). Kein Wunder, dass die zwei für ihren Auftritt auch unglaubliche 29 Punkte bekamen, die bisher beste Wertung der Staffel – und das in Show drei.

Doch nicht nur die Juroren waren aus dem Häuschen. Auch die Zuschauer vor den Bildschirmen konnten nicht wirklich glauben, was die beiden da aufs Parkett gebracht haben. "René ist so unfassbar talentiert und heute hat er wieder mega getanzt", "Der Tanz von Kathrin und René war wieder klasse" oder "So, nach Kathrin und René bin ich endlich wieder wach. Die beiden sind der Hammer", schrieben begeisterte Fans auf Twitter.

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

