Ist Let's Dance kein fairer Wettkampf mehr? In der aktuellen Staffel gab es bereits so viele Ausfälle wie noch nie in der Geschichte der Show. Schuld ist natürlich die anhaltende Gesundheitskrise – viele Promi-Kandidaten und Profi-Tänzer haben sich schon mit Covid infiziert und mussten deshalb eine Pause einlegen. Wer krankheitsbedingt für eine Show ausfällt, darf aber trotzdem in der nächsten Ausgabe wieder mittanzen. Doch genau das findet Kandidatin Amira Pocher (29) unfair...

Gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Pocher (44) sprach die Moderatorin in ihrem Podcast "Die Pochers hier!" jetzt über die aktuelle Lage bei "Let's Dance": "Ich glaube, in dieser Staffel wird es jeden einmal erwischen. Das prophezeie ich dir jetzt schon", merkte Amira an – woraufhin Olli einwarf: "Dann tanzt du halt eine Woche nicht und bist in der Woche drauf wieder dabei!" Doch die Visagistin sieht das nicht ganz so locker wie ihr Mann: "Ja, das finde ich halt auch so doof daran. Natürlich sucht man sich das nicht aus. Aber ein fairer Wettbewerb ist das dann auch nicht, wenn halt immer wieder jemand eine Woche aussetzt – der in der Woche vielleicht rausgeflogen wäre. Der hat eine Corona-Wildcard", betonte sie lachend.

Wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Heute Abend werden nur neun von zwölf Promis antreten können – drei befinden sich gerade in Quarantäne. So viele Ausfälle an einem Abend hat es noch nie gegeben! Deshalb traf der Sender RTL auch eine Sonderregelung: "Wir haben tatsächlich fairnesshalber gesagt, wir lassen kein Paar ausscheiden", erklärte Moderatorin Victoria Swarovski (28). Fans können aber trotzdem für ihre Lieblinge anrufen, um ihnen einen Bonuspunkt für die nächste Runde zu geben.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Getty Images Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

