So wird die heutige Let's Dance-Show ablaufen! Die diesjährige Staffel der Tanzshow steht bisher nicht gerade unter einem guten Stern. Alleine in der heutigen Show müssen mehrere Tanzpaare aufgrund positiver Coronatests pausieren. Die restlichen neun Promis werden auf der "Let's Dance"-Bühne aber wieder alles geben. Gleich drei Ausfälle an nur einem Abend hat es in der Geschichte der Show bisher noch nie gegeben. Doch diese Zwangspausen haben auch Auswirkungen auf die verbliebenen Kandidaten: Für Show drei wird es eine Sonderregelung geben!

"Wir haben tatsächlich fairnesshalber gesagt, wir lassen kein Paar ausscheiden", erklärte Moderatorin Victoria Swarovski (28) nun gegenüber RTL. Somit können dann hoffentlich in der vierten Show alle zwölf Promis wieder über das Parkett fegen. Die Zuschauer können heute Abend aber trotzdem für ihr Lieblingstanzpaar anrufen. "Es lohnt sich, weil unsere Paare einen Bonuspunkt bekommen können", verriet Victoria weiterhin. Dieser Sonderpunkt könne in der kommenden Woche möglicherweise entscheidend sein.

Nachdem Hardy Krüger jr. (53) den Wettbewerb aus gesundheitlichen Gründen bereits komplett absagen musste, hüten in dieser Woche Caroline Bosbach (32), Timur Ülker (32) und Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) das Krankenbett. Was sagt ihr zu der Sonderregelung? Stimmt ab!

