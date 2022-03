Charli D'Amelio (17) macht einen Schritt in die Unabhängigkeit! Mit ihren jungen Jahren ist die US-Amerikanerin bereits ein gefeierter Internet-Star. Auf der LipSync-Plattform TikTok gehört der Teenager zurzeit zu den berühmtesten Persönlichkeiten überhaupt. Im Oktober vergangenen Jahres erschien auf Disney+ sogar eine eigene Reality-TV-Show über den Webstar und dessen Familie. Nun verkündete die TikTokerin ein großes Update: Charli wohnt nicht mehr bei ihren Eltern!

Von ihrem Auszug berichtete die 17-Jährige gegenüber People auf dem roten Teppich der "Time Women of the Year"-Gala. Ihren Vater Marc (53) und ihre Mutter Heidi (50) trifft sie aber dennoch täglich. "Ich bin buchstäblich erst vor drei Tagen ausgezogen und habe sie jeden Tag gesehen. Ich wüsste nicht, was ich ohne meine Eltern machen soll", offenbarte die Netz-Bekanntheit. Ihre Familie bedeutet Charli augenscheinlich alles.

"Ich habe das Gefühl, dass ich bei jedem Schritt sehr dankbar dafür bin, meine Mutter und meine Eltern im Allgemeinen zu haben, die mich einfach immer aufmuntern", schwärmte die Schwester von Dixie D'Amelio (20). Für Charli seien ihre Eltern ihre Vorbilder und größten Unterstützer.

Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im Februar 2022

Anzeige

Instagram / charlidamelio Influencerin Charli D'Amelio im Februar 2022

Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de