Matthias Schweighöfer (41) ist auf der Überholspur! Der Schauspieler machte sich mit zahlreichen Produktionen wie "What a Man", "Russendisko" und "Der geilste Tag" in Deutschland einen Namen – aber auch für internationale Projekte stand der Lockenkopf schon vor der Kamera. Nun konnte der Blondschopf aber einen Job der Extraklasse an Land ziehen: Matthias wird neben Gal Gadot (36) über die Leinwand flimmern!

Wie GQ berichtet, wird Matthias für den Film "Heart of Stone" mit der Wonder Woman-Darstellerin Gal drehen. Aber auch andere Hollywood-Größen wie der Shades of Grey-Star Jamie Dornan (39) werden in dem Projekt mitwirken. Worum es in dem Film aber genau gehen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben läuft es für Matthias wie am Schnürchen. Der Beau ist immer noch glücklich mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (26) – erst vor Kurzem turtelten die beiden auf den Spirit Awards 2022 in Hollywood.

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere der zweiten "You Are Wanted"-Staffel

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

