Kylie Jenner (24) ist wieder da! Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit wurde vor knapp fünf Wochen zum zweiten Mal Mama: Ihr Töchterchen Stormi Webster (4) durfte sich über einen kleinen Bruder namens Wolf freuen. Seit der Bekanntgabe der Geburt war es auf den Social-Media-Accounts der Unternehmerin allerdings ruhig geblieben – bis jetzt! Kylie hat sich nun im Netz wieder bei ihren Fans gemeldet!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Kylie – ganz die Geschäftsfrau – mit einem neuen Produkt ihrer Kosmetikfirma zurück. "Ich habe zuletzt kein Make-up gemacht, deshalb konnte ich euch nichts zeigen, aber jetzt fange ich wieder an, mich zu schminken, also wollte ich euch etwas präsentieren!", kündigte die 24-Jährige an und stellte ihren neuen Lippenstift vor.

Nach der Geburt war Kylie schon mehrfach in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Unter anderem war sie auf einem Konzert von Justin Bieber (28) unterwegs gewesen und hatte gemeinsam mit dessen Ehefrau Hailey Bieber (25) zu seinen Songs gefeiert.

kyliejenner / Instagram Kylie Jenner im Januar 2022

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala, September 2021

Getty Images Hailey Bieber und Kylie Jenner im April 2016

