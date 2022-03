Anfang Februar konnten Kylie Jenner (24) und Travis Scott (30) ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen: Nach Töchterchen Stormi (4) sind die beiden jetzt auch stolze Eltern von Sohnemann Wolf. Seitdem genießt die Keeping Up with the Kardashians-Beauty ihr Dasein als zweifache Mutter in vollen Zügen. Doch nun gönnte sie sich mal eine kleine Auszeit: Kylie verbrachte einen entspannten Abend auf Justin Biebers (28) Konzert!

In einem kurzen Clip, der The Sun vorliegt, ist die 24-Jährige auf einem Gig des Musikers zu sehen. Mitten in der Menschenmenge feierte die Make-up-Mogulin zusammen mit Justins Ehefrau Hailey Bieber (25) zu den Hits des Sängers und schien eine richtig gute Zeit zu haben. Bis in die Morgendämmerung soll Kylie ihre kleine Pause von den Mutterpflichten genossen haben.

Ganz offensichtlich hat die zweifache Mama diese Auszeit gebraucht, denn erst vor Kurzem hatte ein Bekannter ausgeplaudert, dass die Unternehmerin sich mehr Unterstützung von ihrem Partner Travis wünsche. "Travis hat Kylie während ihrer Schwangerschaft unglaublich unterstützt und sie möchte, dass er wieder morgens, mittags und abends für sie da ist", hatte der Insider verraten.

Backgrid/ ActionPress Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

Kylie Jenner Kylie Jenner im September 2021

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

