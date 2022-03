Die 15. Staffel Let's Dance ist schon jetzt ein großes Auf und Ab! Bereits am Anfang der Woche machten besorgniserregende Neuigkeiten rund um die beliebte Tanzshow die Runde: Sowohl die Kandidatin Caroline Bosbach (32) als auch die Teilnehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) wurden positiv auf das Coronavirus getestet und können deshalb am Freitag nicht antreten. Heute wurde bekannt, dass es zusätzlich auch Timur Ülker (32) erwischt hat. Die Zuschauer fragen sich inzwischen, ob die dritte "Let's Dance"-Show so überhaupt stattfinden kann! Jetzt sorgte der Sender für Klarheit...

"Viele Fans fragen sich, ob die Liveshow so überhaupt noch stattfindet. Die Antwort lautet: Ja!", gab RTL jetzt bekannt. Allerdings werden die vielen Krankheitsfälle wohl dennoch Auswirkungen auf den Verlauf der Staffel haben. "Welche Auswirkungen die Corona-Ausfälle genau haben werden, geben wir später bekannt", deutete der Sender nämlich an. Ein Fan vermutete daraufhin beispielsweise auf Twitter: "Es wird niemand fliegen."

Aber wie konnte es bei "Let's Dance" eigentlich zu so vielen Krankheitsfällen kommen? "Rund um die Produktion halten wir uns streng an alle gesetzlichen Vorgaben. Aber wie ihr ja selber aktuell wahrscheinlich auch in eurem Umfeld erlebt, sind die Infektionszahlen allgemein gerade sehr hoch – und davon bleiben auch wir leider trotz aller Bemühungen nicht verschont", heißt es dazu auf der offiziellen Instagram-Seite der Tanzshow.

Patricija Ionel und Timur Ülker in der zweiten "Let's Dance"-Show

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse

Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

