Er kann ebenfalls nicht am Freitag auf dem Tanzparkett stehen! Die aktuelle Let's Dance-Staffel scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Die Politikerin Caroline Bosbach (32) wurde positiv auf Corona getestet und fällt somit für die kommende Show aus. Dann der nächste Fall: Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) ist an dem Virus erkrankt und muss eine Pause einlegen. Doch damit nicht genug: Der Schauspieler Timur Ülker (32) darf ebenfalls nicht vor der Jury performen!

Das wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account der Tanzsendung verkündet. "Timur Ülker wurde positiv getestet und wird in Show 3 ausfallen", heißt es in dem Statement. Doch nicht nur die Promis stecken sich reihenweise an. Auch die Profitänzer Andrzej Cibis (34) und Malika Dzumaev sind seit vergangener Woche betroffen. Ihre Tanzpartner mussten daher mit anderen Profis üben und auftreten.

Zu den Ausfällen haben vor allem die Fans des Formats eine klare Meinung: Sie würden eine allgemeine Pause der Show befürworten. "Macht doch eine Pause, zwei Wochen für alle und weiter gehts", schrieb etwa ein User unter einem Promiflash-Beitrag im Netz. So wie "Let's Dance" gerade läuft, sei es nicht mehr fair für die Kandidaten, die krankheitsbedingt aussetzen müssen.

RTL / Stefan Gregorowius Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Instagram / timuruelker Timur Ülker im Februar 2022 in Hamburg

