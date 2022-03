Amanda Bynes (35) scheint von vorne anfangen zu wollen! Der einstige Disney-Star steht seit 2013 unter der Vormundschaft seiner Eltern. Grund dafür sind unter anderem eine bipolare Störung und frühere Alkohol- und Drogenexzesse. Inzwischen scheint es der Schauspielerin aber besser zu gehen, weshalb sie nun das Ende ihrer Vormundschaft forderte. Auch optisch ist sie offenbar für einen Neuanfang bereit: Amanda lässt sich ihr Gesichtstattoo entfernen!

Auf Instagram meldete sich die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin mit einem Video, in dem sie ihr Herz-Tattoo auf der Wange zeigt – das Tintenwerk scheint deutlich verblasst zu sein. "Tattooentfernungs-Prozess", schrieb sie zu dem Clip. Offensichtlich ist Amanda aktuell dabei, auch optisch einen neuen Abschnitt in ihrem Leben anzufangen.

Bei dem Wunsch, sich aus der Vormundschaft zu befreien, sollen Amandas Eltern sie voll und ganz unterstützen. Die 35-Jährige habe in den vergangenen Jahren nämlich deutliche Fortschritte im Umgang mit ihrer bipolaren Störung gemacht, außerdem sei sie seit mehreren Jahren trocken.

Amanda Bynes Amanda Bynes, Filmstar

Getty Images Amanda Bynes bei der "Living Proof"-Premiere in NYC im September 2008

Getty Images Amanda Bynes im Juni 2011

