Bei Germany's next Topmodel fühlten sich jetzt einige Nachwuchsmodels unfair behandelt! In der sechsten Folge von Heidi Klums (48) TV-Show lud die Chefjurorin wie in jedem Jahr zum gefürchteten Umstyling. Doch nicht alle von den 21 Kandidatinnen bekamen eine neue Frisur verpasst: Gerade einmal acht GNTM-Models durften zum Umstyling – und das löste bei den Teilnehmerinnen und den Fans Empörung aus!

In der aktuellen GNTM-Folge beschwerten sich zahlreiche der Kandidatinnen über die Aufteilung. "Ich finde es schade, dass nur acht ein Umstyling bekommen haben und nicht alle", betonte beispielsweise Viola und fügte hinzu: "Ich glaube, alle hätten gerne einen frischen Haarschnitt gehabt." Auch Anita (20) hätte sich eine neue Frisur gewünscht. "Ich bin nicht so happy, dass ich kein Umstyling bekommen habe. Das Umstyling ist halt immer das Besondere an GNTM – und da wäre man schon gern dabei gewesen."

Aber nicht nur die Nachwuchsmodels waren enttäuscht – auch die GNTM-Zuschauer zeigten wenig Verständnis für Heidis Entscheidung! "Warum kriegen eigentlich nur acht einen Haarschnitt?", "Es kann doch nicht angehen, dass die andere Hälfte noch so unbescholten durch die Gegend zieht?!" oder auch "Die haben doch viel bessere Chancen mit einer frischen Frisur", schrieben beispielsweise drei Twitter-Nutzer.

Viola, Kandidatin bei der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Anita, GNTM-Kandidatin 2022

Heidi Klum und Vanessa bei GNTM

