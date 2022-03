Steht Dominik Stuckmann (30) auf eifersüchtige Frauen? Für den diesjährigen Bachelor geht es in die heiße Phase der Datingshow. Nur noch fünf Frauen kämpfen um sein Herz – und das bedeutet: Bald steht die finale Entscheidung an. Kein Wunder, dass sich auch die Kandidatinnen gegenseitig immer weniger gönnen und ziemlich eifersüchtig sind – allen voran Jana-Maria Herz (30), die Dominik immer wieder zurechtweist. Aber geht dem Bachelor die Eifersucht der Unternehmerin nicht langsam auf die Nerven? Flirtexpertin Jana Förster hat das für Promiflash jetzt analysiert.

"Jana zeigt sehr offen, dass sie Dominik für sich gewinnen will und keine Annäherungen zu anderen Kandidatinnen möchte. Er kann damit gut umgehen, da er es nicht an sich heranlässt, ihr aber trotzdem Sicherheit zu geben versucht", betonte die Heilpraktikerin für Paar, Sexual- und Psychotherapie. Jana ist der Meinung, dass die Bachelor-Zuschauer mehr von der eifersüchtigen Kandidatin genervt sind als der Hesse selbst. "Dominik hat bezüglich Jana-Marias Eifersucht eine lange Zündschnur", stellte sie klar. Er wisse aber, dass er in Zukunft härter durchgreifen muss.

Aber glaubt die Paar-Expertin, dass Jana-Maria wegen ihrer extremen Eifersucht bald auch die Heimreise antreten muss? Ganz und gar nicht. "Ich persönlich denke nicht, dass sie vor dem Finale deswegen die Segel streichen wird", schätzte sie die Situation ein. Der Grund: "Dominik hätte sonst schon längst härtere Stellung bezogen."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

Zapsa Artwork Sexpertin Jana Förster

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz

