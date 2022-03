Elena Miras (29) ist offenbar glücklicher als je zuvor! Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Mike Heiter (29) kam die Love Island-Bekanntheit mit Leandro Teixeira zusammen. Mit dem Musiker hat die Mutter einer Tochter große Pläne für die Zukunft und denkt sogar schon über eine Hochzeit nach. Jetzt durfte das Paar zum ersten Mal ein Jubiläum feiern. Elena und Leandro sind genau ein Jahr zusammen und haben den besonderen Tag gebührend zelebriert.

"Heute vor einem Jahr bin ich mit meinem Baby zusammengekommen. Es ist mit Abstand das schönste und beste Jahr gewesen. Aylen und ich lieben dich so sehr", schwärmte die 29-Jährige am Donnerstag in ihrer Instagram-Story und erklärte, sie freue sich auf weitere Jahre mit ihrem Partner. In ihrem Feed postete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin zudem ein süßes Knutschfoto mit ihrem Liebsten und richtete liebevolle Worte an ihn: "Ich habe gesehen, dass du perfekt bist – also habe ich mich in dich verliebt. Dann habe ich gesehen, dass du nicht perfekt bist, und liebte dich noch mehr."

Auch ihre Influencer-Kollegen sind total begeistert und freuen sich mit dem Paar. "So schön, wie glücklich er dich macht", betonte beispielsweise Jessica Fiorini unter dem Beitrag. Auch Temptation Island-Star Yasin Mohamed (30) und Sharon Trovato kommentierten den Post mit roten Herzchen und wünschten Elena und Leo zum Jahrestag alles Gute.

Instagram / xellen7 Leandro Teixeira und Elena Miras mit Aylen im Januar 2022

Instagram / elena_miras Elena Miras im Sommer 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

