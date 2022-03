Er fällt seinem Freund in den Rücken! Heute flimmert die zweite Folge der diesjährigen Staffel The Voice Kids über den Bildschirm. Als Coaches suchen diesmal Michi Beck (54), Smudo (54), Lena Meyer-Landrut (30) und Álvaro Soler (31) nach der ganz großen Stimme unter den Mini-Talenten. Auch Wincent Weiss (29) ist zum zweiten Mal mit von der Partie – und wollte sich heute Unterstützung von Sängerkollegen Johannes Oerding (40) holen. Doch Johannes beginn Verrat an Wincent!

Als der 14-jährige Maurice Johannes Song "Kreise" performte, haute er Coach Wincent direkt mit seiner gefühlvollen Stimme um. Als sich dann jedoch auch Michi und Smudo umdrehten, sah der Sänger sich gezwungen, zu einem besonderen Mittel zu greifen: Um Maurice davon zu überzeugen, in sein Team zu kommen, zückte er kurzerhand sein Handy und rief Johannes an – doch der riet dem jungen Talent von Wincents Team ab!

"Wenn du richtig singen lernen willst, hätte sich eigentlich Lena umdrehen müssen", witzelte Johannes nämlich. Als er dann als Team die Fantas empfahl, machte Wincent kurzen Prozess und legte mitten im Satz auf. "Eigentlich ist er ein Freund von mir... Also so hatte ich das in Erinnerung!", zeigte er sich spielerisch gekränkt von dem Verrat. Doch im Endeffekt hatte der "Musik Sein"-Interpret dann doch noch Glück: Maurice entschied sich trotz Johannes Abraten für Team Wincent.

SAT.1 / Claudius Pflug "The Voice Kids"-Kandidat Maurice

SAT.1 / Andre Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

Getty Images Johannes Oerding im Dezember 2019

