Bekommt der Tennis-Profi bald Nachwuchs? Nick Kyrgios (26) gab im Dezember die Beziehung zu seiner neuen Freundin Costeen Hatzi öffentlich bekannt, nachdem er drei Monate zuvor unter die Beziehung mit seiner On-Off-Partnerin Chiara Passari endgültig den Schlussstrich gezogen hatte. Seine aktuelle Freundin scheint den 26-Jährigen aber jetzt so richtig glücklich zu machen. Denn der Tennis-Star deutete an, dass er wohl bereits große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft hat.

In der Today Show antwortete Nick auf die Frage, ob sie über ihre Zukunft sprechen, dass Costeen zwar noch nicht bereit sei, öffentlich darüber zu sprechen, er aber "in nächster Zeit keinesalls irgendwohin oder von ihr weg gehen" werde. Die Beziehung der beiden scheint also immer ernster zu werden. Der Moderator Karl Stefanovic (47) fragte Costeen dann frech, ob Nick denn ihr "erster Tennisspieler" sei und auch ihr "letzter" bleiben werde? Die Beauty wirkte zuerst schüchtern und antwortete dann auf beide Fragen einfach mit 'Ja', bevor sie anfing zu lachen. Nick applaudierte Karl für seine frechen Fragen an Costeen und deutet an, dass wohl bald ein "Kleiner" unterwegs sein könnte. Plant das Pärchen also etwa schon seinen Nachwuchs?

Bereits letzten Monat schwärmte Nick während einer Instagram-Fragerunde von seiner Costeen. Das Tennis-Ass nannte sie "die für ihn Vorbestimmte" und lobte sie dafür, dass sie "das Beste" in ihm zum Vorschein bringe. Am meisten schätze er, dass sie ihm das Gefühl gebe, ruhig und zufrieden zu sein. "Die Tatsache, dass wir uns so gut unterstützen und versuchen, in jeder Situation positiv zu sein, egal was wir tun. Das Gefühl der Gelassenheit macht mich glücklich", schwärmte Nick.

Anzeige

Getty Images Nick Kyrgios und Costeen Hatzi, Januar 2022

Anzeige

k1ngkyrg1os / Instagram Nick Kyrgios und seine neue Freundin Costeen Hatzi im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Costeen Hatzi und Nick Kyrgios, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de