Ist dieser Knutschfleck etwa beim wilden Liebesspiel entstanden? Nachdem Kim Kardashians (41) Beziehung mit Kanye West (44) zerbrach, fand sie Trost bei dem Schauspieler Pete Davidson (28). Inzwischen machen der Reality-TV-Star und der Comedian kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Jetzt gab der 28-Jährige einen kleinen Hinweis darauf, was zwischen ihm und Kim wohl hinter geschlossenen Türen abgehen könnte. Pete zeigte sich mit einem Knutschfleck auf dem Hals!

Der US-Amerikaner ließ sich auf der Straße mit einem Fan ablichten. Ganz cool blickte Pete in die Kamera und machte das Peace-Zeichen. Die Passantin, die das Pic mit ihm machte, postete das Foto auf Twitter – und ihre Follower nahmen direkt den Hals des Suicide Squad-Darsteller ins Visier. "Ist das etwa ein Knutschfleck auf Petes Hals?", fiel einem User auf. Tatsächlich sieht die besagte Stelle wie ein Knutschfleck aus, der von seiner Kim stammen könnte.

Während Kim und Pete offenbar auf Wolke sieben schweben, bandelt ihr Ex-Partner Kanye mit einer Frau namens Chaney Jones an, die Kim zum verwechseln ähnlich sieht. Der Rapper und die Beauty zeigten sich bereits gelegentlich zusammen in der Öffentlichkeit. Ob sich daraus mehr ergibt? "Sie waren in den letzten Wochen zwar hier und da zusammen, aber nur zum Spaß", gab ein Insider gegenüber TMZ den aktuellen Stand zwischen Kanye und Chaney wieder.

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

MEGA Pete Davidson, Comedian

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones und Kanye West

