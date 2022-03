Sie trägt ihn quasi immer bei sich! Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) schweben aktuell total auf Wolke sieben. In wenigen Monaten erwarten die beiden nämlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und zeigen sich in letzter Zeit ziemlich oft super-happy in der Öffentlichkeit. Vor allem die Sängerin scheint glücklicher denn je zu sein – auch mit ihrem Partner, denn: Rihanna trägt einen süßen Liebesbeweis an A$AP immer bei sich!

Paparazzi erwischten die 34-Jährige am Donnerstag in einem äußerst lässigen Look in Los Angeles. Auf den Aufnahmen, die Page Six vorliegen, trägt die werdende Mama eine coole Python-Weste, mit der sie ihren Babybauch mal wieder gekonnt in Szene setzt. Doch nicht nur ihr ziemlich lässiges Outfit dürfte die Aufmerksamkeit der Fans erregen – auch RiRis Schmuck sticht hervor. Denn die Sängerin trägt auf den Bildern ein goldenes Armband mit ihrem und dem Sternzeichen von Freund A$AP. Doch das personalisierbare Schmuckstück ist nicht gerade billig: Satte 13.388 Euro soll das Ac­ces­soire gekostet haben.

Dass die beiden einfach nicht genug voneinander bekommen, ist für viele Fans kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich plauderte ein Insider aus, dass Rihanna und ihr Freund bald sogar vor den Traualtar treten wollen. "Es gibt noch keine Pläne, wann die Hochzeit stattfinden wird, aber es wird nicht vor der Geburt des Babys sein", verriet die Quelle gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Anzeige

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de