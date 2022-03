Tiger Woods' (46) Nachwuchs war wegen der Gesundheit des Profigolfers in großer Sorge! Im Februar des vergangenen Jahres erlitt der Sportstar einen schweren Unfall mit seinem Geländewagen. In seinem rechten Bein stellten die Ärzte mehrere Trümmerbrüche fest, sodass der Fuß sogar mit Schrauben und Stiften stabilisiert werden musste. Tigers Familie hatte in dieser Zeit große Angst um ihn: Sie befürchteten, er würde sein Bein komplett verlieren!

Das verriet Tigers Tochter Sam Woods nun am vergangenen Mittwochabend bei der Eröffnungszeremonie in der World Golf Hall of Fame in Florida. Die 14-jährige Jugendliche erinnerte daran, wie schwer die Verletzungen ihres Vaters waren. Eine Amputation soll in diesem Moment gar nicht so abwegig gewesen sein. "Wir wussten nicht, ob du mit zwei Beinen nach Hause kommst oder nicht", erklärte Sam in ihrer Rede über ihren Papa. Letztendlich ging zum Glück alles gut aus und Tiger erholte sich bestens.

"Jetzt stehst du nicht nur kurz davor, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, sondern auch auf eigenen Beinen. Das hast du verdient, weil du ein Kämpfer bist", schwärmte Sam in emotionalen Worten. An diesem Abend zeigte Tiger auch zum ersten Mal sein verletztes Bein, ohne es verstecken zu wollen.

