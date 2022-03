Bela Klentze (33) entdeckt neue Horizonte. Der Schauspieler hat in seiner Karriere schon so einige Erfolge feiern können: Neben mehreren Film- und Serienrollen war er in der elften Staffel von Let's Dance auch an der Seite der Profitänzerin Oana Nechiti (34) zu sehen. Das Duo erreichte damals den siebten Platz. Jetzt beweist der gebürtige Münchner erneut, wie vielseitig er ist: Denn Bela widmet sich jetzt seiner Musikkarriere. Er hat seinen ersten eigenen Song rausgebracht.

Zusammen mit seiner Band Stairway to Violet möchte der 33-Jährige voll durchstarten. Die Rocker veröffentlichten ihren Song "Towards the Stars" – inklusive eines gefühlvollen Musikvideos. Das Lied hat der ehemalige "The Dome"-Moderator selbst geschrieben und sein ganzes Herzblut hineingesteckt. "Die Story ist zu 100 Prozent meine Geschichte. Das Video erzählt in cineastischen Bildern den Weg, wie man ihn mutig allein beschreiten kann, und seinen Traum lebendig werden lassen kann. Das möchte ich auch meinen Fans mitgeben", betonte der TV-Star in einer Pressemitteilung. Er möchte seinen Hörern Mut machen, nach den Sternen zu greifen und sich jeden Traum zu erfüllen.

Das Musikvideo produzierten Bela und sein Team in den USA – denn die Szenen dafür waren ihm schon beim Schreiben im Kopf herumgeschwirrt. "Die Bilder des Musikvideos hatte ich schon beim Komponieren vor Augen", erzählte er. Schon in wenigen Monaten wollen der Sänger und seine Bandkollegen die Fans dann auch live bei einem ersten Konzert begeistern.

Stairway to Violet Musiker und Schauspieler Bela Klentze

Jan von Graf Bela Klentze, Schauspieler

Stairway to Violet Rockmusiker Bela Klentze

