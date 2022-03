Cameron Diaz (49) verrät ein ungewöhnliches Detail über sich! Die Schauspielerin, die ihre Karriere als Model begann, glänzt nicht nur durch ihr schauspielerisches Talent, sondern auch durch ihren makellosen Look. Das hat sie sowohl mit glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich als auch in Filmen wie "Sex Tape" oder "Bad Teacher" unter Beweis gestellt. Vor einiger Zeit hat sich die hübsche Blondine schauspieltechnisch zur Ruhe gesetzt und genießt die Zeit mit ihrem Ehemann Benji Madden (43). Ob der wohl auch in Camerons Beauty-Routine eingeweiht ist?

Im BBC-Podcast "Rule Breakers" verriet die 49-Jährige, dass sie die Schönheitsstandards Hollywoods schon lange hinter sich gelassen habe. Mittlerweile lässt es der Filmstar deutlich natürlicher zugehen, anstatt Unmengen von Pflegeprodukten zu benutzen. Die Kalifornierin wäscht sich nämlich wohl "nie" mehr das Gesicht, höchstens "zwei Mal pro Monat". Es sei schwer, sich nicht an fremden Schönheitsidealen zu orientieren, betonte Cameron, doch den Hang dazu habe sie gänzlich ablegen können. "Das Letzte, worüber ich nachdenke, ist, wie ich aussehe", ergänzte sie.

Ob der augenscheinliche Sinneswandel etwas mit Camerons Dasein als Mutter zu tun haben könnte? 2019 begrüßten sie und ihr Liebster ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Seitdem dreht sich der gesamte Tagesablauf des Pärchens offenbar um den süßen Sprössling – da bleibt natürlich wenig Zeit für Beauty-Routinen jeglicher Art!

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com/ Action Press Cameron Diaz und Benji Madden

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, Schauspielerin

MEGA Schauspielerin Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden

