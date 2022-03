Rihanna (34) präsentiert wieder stolz ihren Babybauch! Ende Januar machte die Nachricht die Runde, dass die Sängerin ihr erstes Kind von ihrem Liebsten A$AP Rocky (33) erwartet. Seitdem beweist die "Umbrella"-Interpretin regelmäßig, wie gut ihr die Kugel steht. Ob in sexy Dessous auf der Straße oder in einem auffälligen Cut-Out-Jumpsuit – die Popikone zeigt gerne, dass sie in freudiger Erwartung ist. Auch jetzt setzt Rihanna ihre Schwangerschaftsrundungen wieder gekonnt in Szene.

Auf aktuellen Paparazzi-Fotos trägt die 34-Jährige ein cooles Outfit, das aus einem knappen Bandeau-Top in Schlangenoptik, einer passenden Weste und einer offenen Lederjacke besteht. Der freizügige Look lenkt den Blick perfekt auf den Babybauch der brünetten Schönheit, der hier komplett unbedeckt bleibt. Rihanna beweist somit erneut, dass sie sich mit ihrer Kugel sehen lassen kann und die Zeit nutzt, um ausgelassen mit Mode zu experimentieren.

Die gebürtige Barbadoserin und ihr Partner können es allem Anschein nach ohnehin kaum erwarten, ihren Sprössling endlich in den Armen zu halten. Vor Kurzem waren Rihanna und A$AP Rocky nämlich schon fleißig shoppen und suchten nach Kleidung für ihr Baby. Laut Mega wurde dafür eine Dior-Filiale in Paris extra drei Stunden nur für das Paar geöffnet.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Sipa Press / ActionPress Rihanna, Sängerin

Raw Image LTD/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in einem Dior-Laden in Paris

